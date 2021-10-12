QR-коды для посещения массовых мероприятий и торговых центров ввели в Смоленской области

ТАСС, 12 октября. Оперативный штаб Смоленской области на заседании во вторник принял решение о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, торговых центров, салонов красоты, бань, физкультурных центров и некоторых других организаций. Кроме того, установлен временный запрет на работу предприятий общепита в ночное время и деятельность фудкортов, сообщила пресс-служба областной администрации.

"На проводимые [массовые] мероприятия, а также в театры и кинотеатры, выставочные залы, концертные залы, дома (дворцы) культуры допускаются только зрители, имеющие сертификат о вакцинации против COVID-19 (в электронном либо распечатанном виде) либо справку из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетние допускаются на указанные мероприятия при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Аналогичные требования введены с 13 октября для посетителей торговых центров, а с 25 октября - для посетителей салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, кафе и ресторанов с количеством посадочных мест 50 и более. Чтобы пройти в эти организации также можно предъявить справку об отрицательном результате теста на ковид. "На граждан в возрасте до 18 лет при посещении вышеуказанных организаций данные требования не распространяются", - отметили в пресс-службе.

Также по решению оперштаба время работы организаций общепита ограничена с 23:00 до 06:00, запрещена работа фудкортов в торговых центрах. Эти ограничения не касаются кухонь предприятий общепита - передачи еды навынос, доставки, а также столовых, кафе на вокзалах и автозаправочных станциях. Временно приостановлен массовый допуск в здания органов исполнительной власти и областных госучреждений, предоставление государственных и иных услуг возможно по предварительной записи или в электронном виде. Личный прием граждан рекомендовано проводить с использование систем видеосвязи.

В Смоленской области также продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, заселение в гостиницы возможно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител к COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. Сохраняется требование по ограничению доступа в образовательные организации, организации с круглосуточным пребываем граждан. С 8 октября охват обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан увеличен с 60 до 80%.

По данным оперативного штаба на 12 октября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 52 760 случаев заражения коронавирусом, в том числе 285 - за последние сутки. Выздоровели 45 795 человек, 1 803 пациента умерли.