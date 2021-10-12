В Дагестане около 1,5 тыс. семей получили соцвыплаты при рождении пятерых и более детей

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Социальные выплаты при рождении пятерых и более детей получили около 1,5 тыс. дагестанских семей. Эти выплаты жители региона получают с 2007 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства труда и социального развития Дагестана.

"Около 1 500 дагестанских семей получили выплаты при рождении пятерых и более детей. В рамках дополнительных мер социальной поддержки семей имеющих детей с начала 2007 года многодетным малоимущим семьям Дагестана выплачиваются единовременные денежные выплаты при рождении пятого и каждого последующего ребенка", - говорится в сообщении регионального Минтруда.

Отмечается, что семьям, где родился пятый и каждый последующий ребенок, осуществляется единовременная выплата в сумме 10 тыс. рублей.

"При рождении десятого и каждого последующего ребенка размер единовременной выплаты составит 300 тыс. рублей, одновременно двух детей - 20 тыс. рублей, одновременно трех и более детей - 100 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе Минтруда.