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Пандемия COVID-19

Власти Москвы и Ниццы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве в борьбе с коронавирусом

Главы городов также обсудили вопросы сотрудничества в сфере модернизации общественного транспорта и внедрения цифровых технологий в систему городского управления

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Ниццы Кристиан Эстрози обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в разных сферах, в том числе высказали заинтересованность в развитии сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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"Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с мэром Ниццы, председателем метрополии Ницца - Лазурный Берег (Франция) Кристианом Эстрози, который находится в российской столице с рабочей поездкой. Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая модернизацию общественного транспорта и внедрение цифровых технологий в систему городского управления", - говорится в сообщении.

Мэры обменялись опытом борьбы с распространением COVID-19.

Кроме этого, Собянин отметил, что в Москве, которая является зеленым мегаполисом, развивается общественный транспорт на электрической тяге. В столице расположен крупный парк электробусов. Сейчас на маршруты выходит 800 электробусов, а до конца года их число увеличится до тысячи. По словам Эстрози, Ницце интересен опыт Москвы по внедрению экологически чистого вида транспорта. Он также отметил успехи российской столицы в создании умного города, технологии которого помогают и в сфере обеспечения безопасности граждан.

Программа сотрудничества между правительством Москвы, мэрией Ниццы и метрополии Ницца - Лазурный Берег была подписана в 2019 году.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияФранцияПандемия COVID-19
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