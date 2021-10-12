Канадцы считают, что Оттава и Пекин улучшат отношения после завершения дела финдира Huawei

ОТТАВА, 12 октября. /ТАСС/. Больше половины жителей Канады уверены, что Оттава и Пекин смогут улучшить отношения после разрешения ситуации с финдиректором компании Huawei Мэн Ваньчжоу и возвращения на родину двух канадских граждан, задержанных в КНР. Таковы данные соцопроса, опубликованного во вторник исследовательской группой Nanos Research.

Так, 48% опрошенных полагают, что отношения двух стран станут лучше, чем до возникновения конфликта, 11% считают, что отношения КНР и Канады вернутся в ту точку, которая предшествовала ситуации. При этом 36% респондентов уверены, что конфликт бесповоротно испортил отношения Оттавы и Пекина. Остальные участники опроса не ответили на этот вопрос. Всего в исследовании приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних канадцев.

Двусторонние отношения Канады и КНР резко ухудшились после того, как 1 декабря 2018 года Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадца Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадца обвинялись в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая, и в мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест. Оттава и Пекин на фоне этой ситуации неоднократно обменивались резкой критикой в адрес друг друга, также были отменены несколько официальных министерских встреч, но до более жестких мер не дошло.

24 сентября суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволила ей избежать экстрадиции в США. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Как пояснил представитель стороны обвинения, это позволит отложить рассмотрение дела, после чего обвинения с Мэн Ваньчжоу будут сняты при условии соблюдения ею условий соглашения. В тот же день Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить из-под домашнего ареста Мэн Ваньчжоу, которая сразу же после этого вылетела в Китай.

Позже 24 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Ковриг и Спэйвор вылетели на родину. Они прибыли в Канаду 25 сентября.