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Пандемия COVID-19

Эксперт: более 70% пациентов с ковидом лечатся в РФ амбулаторно

Как отметила главный внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина, важно быстро выявить заболевание и начать лечение

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 70% пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ лечатся амбулаторно. Важно быстро выявить заболевание и начать лечение, сообщила во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

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"77% всех пациентов с новой коронавирусной инфекцией лечатся на амбулаторном этапе и вот здесь мы опять возвращаемся к тому, что скорость лечения, начало наступления противовирусного эффекта тех схем, которые вошли в рекомендации [Минздрава РФ по лечению ковида], это очень важный момент", - сказала она в эфире Первого канала.

Драпкина отметила, что то, как быстро врачи начнут лечение, зависит от самого пациента. "Он даст сигнал, вызовет врача <...>, будут результаты мазка, и сразу будет дана противовирусная терапия", - добавила она.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ около 1,1 млн россиян с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей.

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