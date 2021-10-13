Мишустин посетит с рабочей поездкой Орловскую область

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в среду посетит с рабочей поездкой Орловскую область. Как сообщила пресс-служба правительства, премьер осмотрит ряд промышленных и социальных объектов. В поездке Мишустина будет сопровождать министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

"13 октября в Орле Михаил Мишустин посетит предприятия электронной и пищевой промышленности, а также строящуюся больницу", - говорился в сообщении пресс-службы.

В сентябре 2020 года власти приняли решение о субсидировании завершения строительства комплекса стоимостью 3,5 млрд рублей, где четыре из семи лечебных корпусов построены еще в начале прошлого века и признаются ветхими. В то же время там размещается почти половина коечной мощности больницы (500 коек). Ввод в эксплуатацию центра позволит передислоцировать в него 350 коек, находящихся в действующих корпусах, обеспечив условия пребывания больных соответствующим санитарным нормам и требованиям. Ранее Совет Федерации поддержал выделение финансирования, необходимого для завершения работ на этом объекте незавершенного строительства.

Завершится рабочая поездка встречей с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, который в этом году на выборах в Госдуму входил в общефедеральный список кандидатов от КПРФ, но отказался от депутатского мандата. Глава региона свое решение объяснил тем, что для него "жизнь - это не должность, а процесс, за который он хочет получить результат на благо людей". Среди своих задач на перспективу Клычков обозначил увеличение к 2023 году бюджета Орловской области минимум до 50 млрд рублей с уровня 2017 года в 28 млрд рублей.