СМИ: в Тархуне обнаружили несколько захоронений с останками 25 человек

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Несколько новых захоронений с останками 25 человек найдены в городе Тархуна в 60 км к юго-востоку от столицы Ливии - Триполи. Об этом сообщил телеканал 218TV со ссылкой на распространенное во вторник заявление Главного управления по поиску и идентификации пропавших без вести.

По его информации, тела были в пяти различных локациях. В трех местах найдены братские могилы, в одной из которых были погребены десять человек, во второй - девять, а в третей - четыре. Еще два отдельных захоронения находились на территории городской свалки.

Кому именно принадлежат останки, пока не установлено. Как указали в управлении, его сотрудники также изучают и другие сообщения о массовых захоронениях в этом районе.

Тархуна уже давно получила печальную славу города, где неоднократно обнаруживались братские могилы. После 2011 года там находили погребения военнослужащих регулярной армии полковника Муамара Каддафи, а в 2015 году контроль над ним вместе с братьями и бойцами одного из племен установил лидер ливийской группировки "Канийят" Мухаммед аль-Кани. Позднее он не раз обвинялся в массовых расправах над местными жителями, большая часть которых была совершена еще до начатого в апреле 2019 года Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара наступления на Триполи.

Во время битвы за столицу аль-Кани примкнул к хафтаровцам, хотя до войны, по имеющимся данным, заявлял о лояльности триполийским властям и сотрудничал с ними, включая бывшее Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа. После окончания боевых действий, перемирия и отвода боевых частей ЛНА от Триполи в Тархуне вновь начали находить множество массовых захоронений с десятками тел погибших.

В ноябре 2020 года США включили аль-Кани, который, как считают в Вашингтоне, выступал на стороне сил Хафтара, в свой санкционный список, возложив за него ответственность за массовые убийства гражданских лиц, пытки и похищения в городе. В июле текущего года лидер "Канийят" был застрелен при попытке его задержания в Бенгази.