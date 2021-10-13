СМИ: более тысячи строителей НПЗ на востоке Мексики объявили забастовку

МЕХИКО, 13 октября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. человек, участвующих в строительстве национального нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Дос-Бокас в штате Табаско на востоке Мексики, во вторник объявили забастовку. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

Бастующие работники компании Ica Fluor требуют повысить им заработную плату и обеспечить достойные условия труда. По словам протестующих, они недовольны постоянными переработками, нехваткой средств индивидуальной защиты и плохой работой служебного транспорта. Комментариев по поводу сложившейся ситуации со стороны властей или государственной нефтегазовой компании Pemex пока не поступало.

Строительство НПЗ в Дос-Бокас входит в число флагманских проектов правительства президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, возглавившего страну 1 декабря 2018 года. Общий объем инвестиций в создание этого предприятия, седьмого в своем роде в стране, оценивается примерно в $9 млрд, завершение работ намечено на июль 2022 года.