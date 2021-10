Умер гендиректор компании - производителя игрушек Hasbro

ТАСС, 13 октября. Генеральный директор американской компании Hasbro, занимающейся производством игрушек и настольных игр, Брайан Голднер умер во вторник в возрасте 58 лет. Соответствующее заявление опубликовано на странице компании в Twitter.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего выдающегося руководителя и дорогого друга Брайана Голднера", - говорится в тексте. Причина смерти не называется.

По данным газеты The Wall Street Journal, в 2014 году Голднеру был диагностирован рак простаты. В воскресенье он оставил свой пост и ушел на больничный.

Голднер начал работать в Hasbro в 2000 году и стал гендиректором компании в 2008. Под его руководством компания расширила сферу деятельности и стала развиваться в области игр, кино и телевидения. По мотивам игрушек компании были сняты такие серии фильмов, как "Трансформеры" (Transformers, 2007-2017), "Бросок кобры" (G.I. Joe: The Rise of Cobrа, 2009-2021), а также мультсериал "Дружба - это чудо" (My Little Pony: Friendship is Magic, 2010-2019).

Hasbro - американская компания, производящая игрушки и настольные игры, включая "Монополию", а также игрушки таких брендов, как Star Wars ("Звездные войны"), Marvel ("Марвел"), Disney ("Дисней").