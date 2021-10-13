В Сингапуре невакцинированным запретили ходить в кафе и торговые центры

СИНГАПУР, 13 октября. /ТАСС/. Новые ограничения для невакцинированных от коронавируса вступили в силу в среду в Сингапуре.

"Ужесточение мер направлено на защиту лиц, не сделавших прививки, а также снижения нагрузки на систему здравоохранения республики", - указывается в заявлении межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно распоряжению правительства, с 13 октября посещать торговые центры, туристические объекты, парки развлечений и прочее могут прошедшие полный курс вакцинации (через две недели после введения второй дозы препарата). Кроме того, невакцинированные жители смогут покупать еду только навынос в местах общественного питания. Ранее им разрешалось посещать расположенные на улицах фудкорты.

Кроме того, власти сохраняют и другие ограничения, введенные еще в середине августа. В частности, без прививки или отрицательного результата ПЦР-теста запрещается посещать спортивные, тренажерные залы, также ограничено посещение концертов, выставок, кинотеатров.

Власти с 10 августа, когда уровень вакцинации всех жителей страны достиг 80%, начали так называемый подготовительный этап жизни с COVID-19, когда коронавирус из пандемии перейдет в разряд эндемии. Тогда были сняты многие социально-экономические ограничения, в основном для полностью вакцинированных. На тот момент суточный прирост инфицированных составлял 20-30 человек, но после отмены ограничения начался стремительный рост, в настоящее время регистрируется до 3 тыс. новых случаев в сутки. Однако в правительстве подчеркивают, что не намерены возвращать локдаун, вместо этого будут ограничиваться точечными мерами. По оценкам Минздрава, почти в 99% случаях инфицированные коронавирусом не испытывают никаких симптомов или переносят вирус в легкой форме, схожей с ОРВИ.