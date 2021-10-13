Источник: прокурор по делам Немцова и Политковской вступила в процесс Арашуковых

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Прокурор Мария Семененко, известная своим участием в деле об убийстве Бориса Немцова, будет представлять позицию гособвинения на процессе над экс-сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Семененко вступила в дело Арашуковых и будет помогать поддерживать позицию гособвинения уже работающим по делу сотрудникам прокуратуры", - рассказал собеседник агентства.

Семененко представляла обвинение по ряду резонансных дел с участием присяжных заседателей. Она работала в процессе над обвиняемыми в убийстве политика Бориса Немцова, журналистки Анны Политковской, а также над серийным убийцей Александром Пичушкиным, получившим прозвище "битцевский маньяк".

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

26 октября в Мосгорсуде пройдет новая, уже пятая по счету попытка отобрать коллегию присяжных заседателей по делу Арашуковых.