Памятную медаль выпустили в честь 90-летия статуи Христа в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 октября. /ТАСС/. Монетный двор Бразилии выпустил памятную медаль в честь 90-летнего юбилея установки всемирно известной статуи Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил во вторник портал UOL.

На аверсе изделия изображен монумент, возвышающийся над южной частью города на фоне очертаний береговой линии залива Гуанабара и мыса Сахарная голова - еще одной визитной карточки Рио-де-Жанейро. В верхней части указаны годы установки статуи и чеканки медали, а также подписи "Христос-Искупитель" и "90 лет". На реверсе - монумент предстает с другого ракурса, справа от него изображены треугольники, напоминающие о том, что 30-метровая железобетонная статуя покрыта мозаикой из небольших талькохлоритовых фигур этой формы. Надпись сверху гласит: "Простирая объятия миру".

Всего было выпущено 2 590 изделий: 90 из золота, 200 из серебра, 300 из бронзы и 2 тыс. из медно-никелевого сплава. Приобрести памятный сувенир можно будет на сайте Монетного двора. Экземпляр из золота обойдется покупателям в 3,7 тыс. реалов (около $670), серебряный оценивается в 647 реалов ($117), бронзовый будет стоить 145 реалов ($26), а медно-никелевый - 60 реалов ($11).

После презентации во вторник памятной медали в Кафедральном соборе Святого Себастьяна, архиепископ Рио-де-Жанейро Дон Орани Жоау Темпеста и глава Монетного двора Уго Кавалканти Ногейра уничтожили штемпель, использовавшийся для чеканки изделия, расколов его с помощью зубила и молотка.

Национальное достояние Бразилии

Впервые идея строительства статуи Христа на горе Корковадо возникла еще в 1859 году, во времена правления бразильского императора Педру II. Но тогда эта инициатива не была воплощена в жизнь, несмотря на поддержку со стороны дочери монарха принцессы Изабеллы. О проекте вновь вспомнили лишь в начале 20-х годов прошлого века при подготовке к празднованию столетия независимости южноамериканской страны от Португалии. Работы по возведению скульптуры начались в 1926 году и продолжались около пяти лет.

Согласно первоначальному проекту, статуя должна была выглядеть по-другому: предполагалось, что в левой руке Христос будет держать крест, а в правой - земной шар. Однако затем авторы проекта - художник Карлос Освальд и инженер Эйтор да Силва Коста - решили отказаться от этой идеи в пользу более лаконичной версии скульптуры. По некоторым данным, идея с земным шаром не понравилась духовенству - его представители якобы опасались, что бразильцы будут путать глобус с футбольным мячом и не смогут воспринимать объект с надлежащим религиозным пиететом. В итоге было решено, что крест должна образовывать сама фигура Христа с ее раскинутыми в стороны руками.

Статуя Христа-Искупителя на горе Корковадо объявлена национальным достоянием Бразилии. В 2007 году она вошла в созданный под эгидой ЮНЕСКО список семи новых чудес света.