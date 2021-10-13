Индия разрешила авиакомпаниям с 18 октября выполнять местные рейсы в допандемийном объеме

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 октября. /ТАСС/. Авиакомпании Индии смогут с 18 октября выполнять внутренние пассажирские рейсы в таком же количестве, как это было в период до пандемии. Об этом сообщает в среду газета Hindustan Times со ссылкой на информацию, полученную в министерстве гражданской авиации.

"Принято решение о восстановлении планового объема внутренних авиаперевозок с понедельника 18 октября 2021 года без каких-либо ограничений", - приводит газета слова представителя министерства. По его данным, решение было принято после рассмотрения текущего состояния авиаперевозок и с учетом спроса на авиаперелеты.

В Индии постепенно ослаблялись ограничения на внутренние авиарейсы в связи с уменьшением суточного числа случаев заражения коронавирусом. В период с 1 июня по 5 июля ограничение составляло 50%, с 5 июля по 12 августа - 65%, с 12 августа перевозчики могли выполнять не более 72,5% внутренних рейсов, а с 19 сентября - не более 85% от числа рейсов, которые выполнялись до пандемии.

В марте прошлого года выполнение всех внутренних рейсов было приостановлено властями страны в связи с пандемией. Правительство разрешило возобновить полеты с 25 мая 2020 года после двухмесячного перерыва, дозволив выполнять не более 33% авиарейсов от прежнего количества. К декабрю 2020 года этот предел был постепенно увеличен до 80%. Однако 1 июня, с началом второй волны заболеваемости, число полетов вновь было снижено.

По состоянию на 9 октября авиакомпании Индии выполняли в целом 2 340 внутренних рейсов, что составляет 71,5% от их совокупного объема до пандемии. Однако пассажиропоток постоянно увеличивается - в среднем на 2-3% в месяц, что побудило министерство гражданской авиации снять ограничения на полеты внутри страны.

В настоящее время в Индии всего зафиксировано 33 985 920 случаев заражения коронавирусом, сутками ранее было отмечено 14 313 новых заболевших, что стало самым низким числом заболевших за 224 дня, общее число умерших от последствий инфекции превысило 450,9 тыс. человек.