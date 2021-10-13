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В Москве ожидается небольшой дождь

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим дождем и температурой до 11 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 9 до 11 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов. В ночные часы в Москве похолодает до 6 градусов, в Подмосковье - до трех градусов тепла.

Скорость юго-восточного ветра не превысит в среду 10 м/ с. "Небольшой дождь, по области местами умеренный", - говорится в сообщении Гидрометцентра, где отмечено, что в ночь на четверг возможен сильный дождь.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.

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