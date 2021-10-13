На Чукотке вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

ТАСС, 13 октября. Роспотребнадзор Чукотки вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан, в том числе работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Антон Семенихин.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации: <…> Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, экскурсионной, выставочной деятельности", - говорится в документе.

В список сфер, работники которых также должны привиться в обязательном порядке, вошли торговля, общепит, гостиничные услуги, техническое обслуживание, ремонт, предоставление услуг почтовой связи, клининга, парикмахерское дело, прачечные, ателье и химчистки. Обязательна иммунизация и для сотрудников пищевой промышленности, рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; промышленных предприятий, административно-управленческой и офисной деятельности, включая клиентские подразделения многофункциональных центров госуслуг, государственных и муниципальных служащих.

Первым компонентом вакцины гражданам, не имеющим противопоказаний, необходимо привиться до 1 ноября, вторым компонентом - не позднее 22 ноября. С 2 ноября работодатели будут иметь право отстранить от работы или переводить на удаленку специалистов, которые не получили первую прививку, а с 23 ноября тех, кто не завершил вакцинацию.

В постановлении сообщается, что коэффициент распространения коронавируса среди населения не снижается и составляет 1,0, более 40% заболевших - граждане в возрасте 18-64 года.

По данным на 12 октября, на Чукотке привито 15 824 граждан, что составляет 35,6% жителей региона.