В Амурской области начался отопительный сезон

ТАСС, 13 октября. Теплоснабжающие предприятия в Амурской области начали подачу тепла во всех муниципальных образованиях, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на и. о. министра ЖКХ Приамурья Вадима Кирпикова. В Благовещенске к теплу начали подключать раньше обычного из-за COVID-19.

"Подключение к теплу в областном центре в этом году началось раньше, чем в предыдущем году. В условиях коронавируса сантехники фактически вынуждены контактировать с большим количеством людей, что привело к резкому росту заболеваемости среди этой категории специалистов управляющих компаний. Сейчас работы по подключению тепла в отдельных квартирах областного центра продолжаются", - цитируют в сообщении Кирпикова.

Готовность коммунальной инфраструктуры в регионе составляет 99,8%, в том числе котельные готовы на 98,4%, тепловые сети - на 99,8%, водопроводные сети - на 99,9%, жилищный фонд - на 99,9%.

Отмечается, что при подготовке к отопительному сезону отремонтировали 412 котлов, еще 114 заменили. В порядок были приведены 41,23 км тепловых сетей, 24,2 км - водопроводных и 2,8 километра канализационных сетей. По программе модернизации жилищно-коммунального комплекса установлено три модульных котельных, семь насосов и девять дымовых труб.

Проблемы и недочеты, возникающие у жителей области при подключении к теплу, отрабатывают специалисты управляющих компаний. Министерство ЖКХ открыло горячую линию, которая работает круглосуточно. Ежедневно специалисты отрабатывают до 20 поступающих от жителей области жалоб. "В этом году зафиксирован рост числа обращений в связи с началом отопительного сезона. У жителей области повысились требования к работе управляющих компаний. Люди платят по счетам и хотят получать качественные услуги и в установленный срок. Работу с управляющими компаниями необходимо усилить", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.

Температура в Амурской области на севере держится около плюс 5-10 градусов, местами от 0 до плюс 5 градусов, на юге плюс 11-16 градусов.