СМИ: в Госдепе не исключают, что назначенцы Трампа забрали подарки для зарубежных лидеров

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники аппарата генерального инспектора Госдепартамента США изучают сведения о присвоении ставленниками бывшего президента Дональда Трампа подарков, предназначавшихся для иностранных лидеров. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC.

По ее данным, речь идет о кожаных портфелях, оловянных подносах и мраморных шкатулках, украшенных президентской печатью или подписями президента и первой леди США. Предполагалось, что они будут вручены иностранным лидерам на саммите Группы семи, который планировалось провести в США в 2020 году. Впоследствии он был отменен из-за пандемии.

Источники телекомпании в Госдепе отмечают, что у них есть сведения о том, что ценные подарки, находящиеся на учете ведомства и оплаченные из государственной казны, могли забрать ставленники Трампа, в том числе бывший госсекретарь Майкл Помпео. Сам бывший госсекретарь отверг эти утверждения.

По данным неназванного представителя Госдепа, там "устанавливают местонахождение подарков и обстоятельства, при которых они были утрачены". В пресс-службе бывшего американского лидера не ответили на просьбу журналистов NBC прокомментировать эти сведения.