Кухню всех регионов Северного Кавказа представят на гастрофестивале в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Двухдневный гастрономический фестиваль пройдет в центре Нальчика 23 и 24 октября и соберет шеф-поваров со всего Северного Кавказа. Об этом сообщается на странице Института развития города "Арт-зал "Платформа" в Instagram.

"23 и 24 октября на площади Абхазии для жителей и гостей Нальчика состоится полюбившийся всем гастрофест. Гарантируем вам самые вкусные выходные этой осени. Всех ждут угощения от лучших заведений города, мастер-классы для шеф-поваров, рестораторов, хотельеров и мастеров гостеприимства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кулинарный проект "Аутентичная кухня Кавказа" и его лучшие шеф-повара представят все регионы СКФО. На площадке гастрофеста можно будет попробовать как этническую, так и современную кухню.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и музыкальный концерт. Один из дней фестиваля посвятят яблокам. "Обещаем не только вкусный праздник, но и удобный по навигации, и безопасный с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", - отмечают организаторы.

Организаторы фестиваля - мэрия и Институт развития города "Арт-зал "Платформа". Институт развития города "Платформа" создали в Нальчике в 2019 году при администрации города. Его участники занимаются созданием комфортного пространства для работы, досуга, а также внедрением туристических продуктов для развития событийного туризма. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике гастрономические, музыкальные и кинофестивали, арт-базары, фестивали городской культуры, а также первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.

Ранее сообщалось, что гастрофестиваль, прошедший в Нальчике осенью 2019 года, стал обладателем специального диплома Национальной премии "События России 2020" за продвижение фруктового бренда. Именно в 2019 году фестиваль проводился впервые. Тогда в течение двух фестивальных дней праздник посетили около 50 тыс. человек, а для создания самого большого яблочного панно в мире использовали 40 т яблок.