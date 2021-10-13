Специалисты ЦУР Югры разработали "дорожную карту" для решения проблем с дорогами региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра управления регионом Югры разработали "дорожную карту" для решения проблем неудовлетворительного состояния улиц и дорог населенных пунктов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа. За последние два месяца поступило более 400 жалоб от жителей региона, сообщили журналистам в ЦУР Югры.

"Администрации муниципалитетов совместно с жителями принимают решение об очередности и сроках ремонта тех или иных участков дорог. Срок их выполнения вносится в "дорожную карту" и контролируется ЦУР", - приводятся в сообщении слова руководителя отраслевого блока "Дороги" в ЦУР Югры Роберта Тимофеева.

Документ предусматривает мероприятия по своевременному ямочному ремонту проезжих частей с использованием различных технологий, в том числе позволяющих устранять аварийные ямы на дорогах при отрицательных температурах воздуха. Предусмотрено обеспечение контроля за качеством выполняемых работ подрядными организациями и соблюдение ими гарантийных сроков эксплуатации после ремонта.

"За последние два месяца на "тепловую карту" Центра управления регионом Югры поступило 494 вопроса и сообщения югорчан по теме "Ремонт дорог и тротуаров". Абсолютное большинство из них касается технического состояния проезжих частей и пешеходных зон в населенных пунктах округа", - говорится в сообщении.

Как отметил Тимофеев, все вопросы оперативно отрабатываются совместно со специалистами муниципальных образований и департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. "Многие решаются в сжатые сроки, по остальным даются комментарии. Так, были даны 442 разъяснения на сообщения граждан", - сообщил он.

Обращение жительницы Нефтеюганска, зафиксированное специалистами Центра в системе "Инцидент Менеджмент", стало поводом для направления профильных специалистов администрации для обследования территории. Жительница сообщила об отсутствии освещения в переулке Северный, в микрорайоне № 11А. В результате проведенной экспертизы органы местного самоуправления решили установить светильники. Оперативно решаются вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, в том числе связанные с неисправностью светофоров, плохим освещением нерегулируемых пешеходных переходов.

В ЦУР добавили, что все вопросы, поступающие от жителей округа по темам, связанным с дорогами, берутся на контроль в ЦУР. Специалисты следят, чтобы соблюдались стандарты отраслевого блока, а именно: своевременный и исчерпывающий ответ на сообщение каждый югорчанин получал в течение суток, а проблемы, влияющие на безопасность дорожного движения, решались оперативно.