Очистку питьевой воды начнут в селе Хатанга на Таймыре к зиме 2021 года

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Станцию очистки питьевой воды построят в селе Хатанга на Таймыре на севере Красноярского края до 1 декабря 2021 года, где проживает около 2,5 тыс. человек и действует только открытый водозабор без очистки. Об этом ТАСС сообщили в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края.

"На этой неделе в село по Северному морскому пути доставлено необходимое оборудование - фильтры. Планируем, что строительство завершится до 1 декабря 2021 года", - сообщил представитель ведомства.

Сейчас уже построили здание станции водоподготовки и операторной, установили дизельгенератор, две трансформаторные подстанции. Специалисты заканчивают прокладывать инженерные системы здания водоподготовки.

Объем инвестиций в проект составляет 72,6 млн рублей. Новая станция сможет перерабатывать более 3 тыс. кубометров воды в сутки. Процесс будет полностью автоматизирован. Станция строится в рамках федерального проекта "Чистая вода".