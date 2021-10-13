В Минздраве заявили, что пациенты с ковидом в реанимациях Новгородской области не привиты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Все пациенты, находящиеся в реанимации с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницах Новгородской области, не были вакцинированы. Об этом в среду ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Жители области, которые сейчас находятся в реанимации с диагнозом новая коронавирусная инфекция, не были привиты в 100% случаев", - сказал собеседник агентства.

В регионе занято 85% коечного фонда для коронавирусных больных. Развернуты все ковидные госпитали первой линии: инфекционная больница, ЦГКБ, Боровичская ЦРБ, Старорусская ЦРБ, а также второй линии: Окуловская ЦРБ, Госпиталь ветеранов войн, Центр медицинской реабилитации и Солецкая ЦРБ. Роспотребнадзор по Новгородской области вводит дополнительную вакцинацию для отдельных групп населения, в том числе работников сфер здравоохранения, образования и услуг. На вакцинацию сотрудников, по данным Роспотребнадзора, отводится два месяца.

Указом губернатора в области посещение фитнес-центров, кинотеатров, библиотек, музеев возможно только по QR-коду и паспорту, отменены культурно-массовые мероприятия, приостановлена диспансеризация. Министр инвестиционной политики региона Денис Носачев пояснил во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте", что будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в указ, которые коснутся тех категорий граждан, кто привился до того, как начали присваивать QR-коды. Дополнительно он пояснил, что также будет проработан вопрос, касающийся тех, кто привился иностранной вакциной и не имеет кода.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Новгородской области коронавирус выявлен у 46 283 человек, в том числе у 191 за последние сутки, выздоровели 42 814 пациентов, умерли 463.