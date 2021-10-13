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"Ъ": фотографии с mos.ru будут использовать для поиска нарушителей

По данным издания, пермская компания "Брайт софт" обеспечит сбор данных о смартфонах москвичей
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Фотографии пользователей портала mos.ru, загруженные для получения госуслуг, будут передаваться в систему распознавания лиц, которую используют полицейские для поиска преступников и выписки штрафов нарушителям режима самоизоляции.

"Правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские", - сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на портал госзакупок.

Отмечается, что выполнять работы по проекту модернизации портала mos.ru будет пермская компания "Брайт софт". Она также должна обеспечить сбор данных о смартфонах москвичей. По данным издания, контракт заключен на сумму 236 млн рублей.

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