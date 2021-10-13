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Мурашко: главным условием признания документов о вакцинации должен быть сам факт прививки

Министр здравоохранения отметил, что важно избежать политизации вопроса

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Сам факт прививки от коронавируса, а не то, какой препарат использован, должен стать ключевым условием взаимного признания сертификатов о вакцинации. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Один из волнующих вопросов - взаимное признание сертификатов о вакцинации. По нашему мнению, ключевым параметром должен быть факт вакцинации и эффективность вакцины", - сказал он на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

Мурашко отметил, что в данной ситуации очень важно избежать политизации вопроса.

В среду в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида.

В сентябре Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы, запрошенные европейской стороной в ходе предыдущей встречи. Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения граждан России на территории ЕС и наоборот.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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