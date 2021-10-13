Синоптики предупредили о циклоне, который принесет мокрый снег и ветер в Хабаровский край

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Хабаровском крае, сообщило ГУ МЧС России по региону.

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС", в период с 16 по 18 октября 2021 года в связи со смещением активного циклона на территории южных, центральных и части северных районов края прогнозируются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и снега, гололедные явления, усиление ветра местами до 15-20 м/с. Понижение дневных температур на 8-10°С", - говорится в распространенном релизе.

Наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка может сложиться в Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском и Ульчском районах.

Из-за ухудшения погодных условий повышаются риски нарушений на объектах энергоснабжения. Могут возникнуть аварийные ситуации, связанные с усилением ветра, налипанием мокрого снега, отключением источников энергоснабжения, перехлестом и обрывом проводов. Также с началом отопительного сезона возможны нарушения в работе объектов ЖКХ.

Температура воздуха понизится, на дорогах может появиться гололедица. Не исключены ограничения в движении междугороднего пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального и местного значения. Повышается вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, затруднений в движении большегрузной техники.