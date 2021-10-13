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Пандемия COVID-19

Третья фаза клинических исследований "Ингавирина" у пациентов с COVID-19 началась в России

Изучение эффективности и безопасности применения препарата будет проходить среди группы из 290 пациентов с COVID-19 в возрасте от 18 до 75 лет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Валента Фарм" начала клиническое исследование третьей фазы препарата "Ингавирин" у пациентов с COVID-19, сообщила ТАСС пресс-служба компании.

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"АО "Валента Фарм" приступила к клиническому исследованию III фазы ИНГ-03-05-2020 по оценке эффективности и безопасности препарата "Ингавирин" у пациентов с COVID-19. Оно позволит глубже изучить возможности препарата в отношении лечения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Изучение эффективности и безопасности применения препарата будет проходить среди группы из 290 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет с диагнозом "COVID-19" на базе десяти российских исследовательских центров. Основной целью исследования является изучение возможного сокращения сроков клинического выздоровления и облегчения состояния пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении или в обсервационных центрах, объяснили в компании.

Здесь напомнили, что в июле 2021 года в журнале "Терапия" Российского научного медицинского общества терапевтов были опубликованы результаты инициативного исследования эффективности "Ингавирина" в терапии COVID-19. Результаты показали, что применение препарата приводит к положительной клинической динамике у пациентов с коронавирусом.

"Ингавирин" предназначен для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у взрослых и детей старше трех лет. За 13 лет его применения в России пациенты прошли более 100 млн курсов препарата. В РФ "Ингавирин" включен в рекомендации и стандарты по лечению гриппа и ОРВИ, имеет благоприятный профиль безопасности и отпускается без рецепта врача.

"Валента Фарм" - российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. Она разрабатывает, производит и выводит на рынок рецептурные и безрецептурные препараты в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология.

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РоссияПандемия COVID-19
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