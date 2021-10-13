КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 13 октября. /ТАСС/. ПАО "Амурский судостроительный завод" планирует установить памятник заводчанам в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кулаков заместителям председателя правительства России Дмитрию Григоренко и Марату Хуснуллину в рамках их рабочей поездки на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Просим, чтоб нам рубку оставили. <…> Концепция проекта готова - красивый памятник на речном пирсе", - рассказал он.

Речь идет о рубке подводной лодки. За всю историю завода построили 98 подводных лодок. Место будущего мемориала согласовали с администрацией города. Предложение по установке памятника уже поддержали ветераны и моряки-подводники, добавили на заводе.

ПАО "Амурский судостроительный завод" - одно из крупнейших предприятий судостроительного профиля в Дальневосточном регионе России, действующее с 1936 года. Предприятие обладает необходимыми лицензиями для выполнения работ по строительству, ремонту и утилизации боевых кораблей, подводных лодок и судов с любой энергетической установкой. Производственные мощности и техническое оснащение предприятия приспособили для строительства кораблей и судов спусковой массой до 10 тыс. т, длиной до 150 м и шириной до 20 м. За 85-летнюю историю завод выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения.