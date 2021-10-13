ОНФ запустил мониторинг детских площадок в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) запустили комплексный мониторинг детских площадок в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в региональном отделении ОНФ.

"Запускаем комплексный бессрочный мониторинг детских и спортивных площадок, выявленные объекты будем включать в список проблемных, результаты будем направлять в ответственные ведомства и добиваться устранения нарушений", - сказали в реготделении.

ОНФ ранее провел рейды по детским и спортивным площадкам в регионах РФ, которые показали, что треть из них представляют опасность. К распространенным проблемам относятся торчащая арматура, отсутствие ограждений, аварийные деревья, сломанные и ненадежно закрепленные конструкции. Хабаровский край вошел в пятерку лидеров среди регионов по количеству опасных площадок. В крае по обращениям жителей было проверено порядка 30 площадок, 80% которых не соответствовали требованиям безопасности.

В краевой столице - городе Хабаровске - детские площадки приводятся в порядок на средства муниципальных грантов и по проектам территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В этом году власти Хабаровска направили средства муниципального гранта на замену и установку новых игровых комплексов более чем на 40 детских площадках, сообщил ТАСС заместитель начальника отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Алексей Махлепов.

"По муниципальным грантам был направлен 31 млн рублей на установку малых архитектурных форм, скамеек, качелей, детских игровых и спортивных комплексов в 47 дворах. Где-то новые архитектурные формы устанавливались взамен старых, где-то - на месте пустырей", - сказал Махлепов. Работы по модернизации детских площадок практически завершены. Больше половины средств, которые ушли на модернизацию площадок, направляли собственники домов. Решение об участии в грантовом конкурсе принималось на общем собрании жильцов, а следить за безопасностью оборудования будут управляющие компании. В прошлом году, по словам Махлепова, в Хабаровске новое оборудование для детских площадок установили в 56 дворах. На будущий год планируется модернизировать примерно такое же количество площадок.

Детские площадки во дворах домов ремонтируются также в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений. В этом году на средства краевого бюджета, собственные деньги граждан и с муниципальным софинансированием по всему Хабаровскому краю реализуются более 200 инициатив, в их числе и установка новых детских и спортивных площадок. Как раннее сообщало региональное правительство, в будущем году финансирование на проекты ТОС увеличат вдвое - до 200 млн рублей.

Проверка прокуратуры

В прокуратуре Хабаровского края ТАСС сообщили, что в регионе периодически выявляют нарушения, связанные с безопасностью детских площадок. В этом году по жалобам граждан и публикациям в СМИ зарегистрировано 32 нарушения в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в районах имени Лазо и Хабаровском. На площадках были неисправны некоторые конструктивные элементы, отсутствовала информация о возрастных ограничениях, об ответственных за содержание. По итогам проверок было внесено 15 представлений, нарушения устранены.