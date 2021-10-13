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Пандемия COVID-19

Дочь Александра Серова рассказала о состоянии его здоровья

Певец проходит интенсивное лечение
Александр Серов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Серов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ Александр Серов проходит интенсивное лечение. Об этом написала дочь артиста Мишель в Instagram.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что 67-летний певец госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких.

"Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости", - говорится в сообщении.

Серов - исполнитель таких хитов как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".

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