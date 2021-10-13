В Новосибирской области от COVID-19 привились более 90% медицинских работников

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 90% медиков и свыше 75% работников образовательных учреждений в Новосибирской области привились от коронавируса. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" в среду министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

"В здравоохранении у нас сегодня вакцинация - более 90% сотрудников медицинских организаций, а в образовании уже 75%, поэтому сфера услуг отставала здесь очень сильно, и учитывая рост заболеваний, который мы наблюдаем, конечно, было взвешено принято решение о том, что необходимо вводить обязательную вакцинацию, дабы обезопасить жителей территории Новосибирской области", - сказал он, отметив, что в целом в регионе вакцинировались более 750 тыс. жителей.

В Новосибирской области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется, в том числе, на работников сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров, транспорта, социальной защиты и ЖКХ, а также культурных мероприятий. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на массовых физкультурных, спортивных мероприятиях.

Глава новосибирского Минздрава пояснил, что от результатов обязательной вакцинации сферы услуг в регионе будет зависеть введение дополнительных ограничений на предприятиях региона, которые затронут, например, уменьшение численности сотрудников на рабочем месте. "Такие мероприятия пока мы не вводим, их рановато вводить, посмотрим на действие обязательной вакцинации, как активно пойдут сотрудники сферы услуг вакцинироваться, и по итогам будем принимать решение. У нас контрольная точка здесь - первый компонент - это 21 ноября", - резюмировал он.

В сентябре заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина сообщала, что медики - это та категория жителей региона, где привилось больше всего граждан. Она уточняла, что на 21 сентября было вакцинировались более 31 тыс. медработников, что составляет почти 70%.

По данным оперативного штаба на утро 12 октября, в регионе зарегистрировали 65 651 случай заражения коронавирусом. Всего в регионе от последствий коронавируса умерли 3 140 человек. В отделениях реанимации находятся 292 человека, на ИВЛ - 38 пациентов.