ВЦИОМ: более половины россиян обращают внимание на экологичность товаров при покупке

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Свыше половины опрошенных россиян (55%) чаще учитывают экологичность товаров при покупке. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте организации.

"Более половины россиян (55%) чаще учитывают экологичность товаров при покупке (по 58% среди 25-34-летних и 45-59-летних), 40% чаще не придают этому значения (59% 18-24-летних)", - говорится в сообщении.

При этом две трети респондентов (64%) отметили, что предпочтут товар подороже, если он будет безопаснее для окружающей среды по сравнению с более дешевым вариантом. Более дешевый, но менее экологичный товар предпочтет каждый четвертый респондент (25%). Более половины опрошенных (55%) считает, что качество экологичных и неэкологичных товаров примерно одинаково.

В целях уменьшения вреда окружающей среде 41% респондентов согласны прекратить использовать пластиковую посуду, а каждый четвертый (26%) уже от нее отказался. Каждый десятый (10%) отказался от мяса, 33% респондентов сообщили, что отказались от меха, 13% - от кожаной обуви, 44% - от ламп накаливания. При этом большинство респондентов признались, что не готовы отказаться от мяса (85%), кожаной обуви (62%), батареек (70%) и бумаги (73%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.