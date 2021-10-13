Около 6,5 тыс. жителей УФО примут участие в двух треках конкурса "Лидеры России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Около 6,5 тыс. человек из УФО зарегистрировалось на треки "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России". Их региональные финалы пройдут в Екатеринбурге с 15 по 17 октября, сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей" в среду.

"15 - 17 октября 2021 года в Екатеринбурге пройдут региональные финалы треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".<…> На трек "Государственное управление" в УФО зарегистрировались 2 538 участников, всего по России прошли регистрацию на трек 37 308 человек. <…> На трек "Бизнес и промышленность" в УФО зарегистрировались 3996 участников, всего по России прошли регистрацию на трек 57 411 конкурсантов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, 15-16 октября пройдут деловые программы и оценочные мероприятия треков. А 17 октября состоится коммуникационная сессия и подведут результаты финальных испытаний.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которую запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" создали одноименную автономную некоммерческую организацию.