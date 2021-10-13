Число подключенных к интернету соцобъектов Кубани к 1 ноября превысит 2 тыс.

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. социальных объектов Краснодарского края подключили к интернету с 2019 года в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Телекоммуникационные компании проверяют стабильность сигнала, полноценно интернет заработает к 1 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Доступ учащихся к высокоскоростному интернету - одна из ключевых задач по цифровой трансформации региона. За 2019-2020 годы в крае доступ в интернет получили 1 144 соцобъекта, в 2021 году - еще 811 организаций. Мы пошли дальше, и, кроме запланированных учреждений, компания-исполнитель дополнительно подключает еще 85. В результате более 2 тыс. социально значимых объектов в крае будут обеспечены выходом в сеть", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В пресс-службе отметили, что специалисты телекоммуникационной компании проводят испытания точек доступа в подключенных организациях. Полноценно интернет заработает с 1 ноября.

Уточняется, что большая часть подключений приходится на образовательные учреждения. С 2019 года доступом в сеть обеспечили 937 школ, 407 фельдшерско-акушерских пунктов, 350 организаций культуры.

Нацпроект "Цифровая экономика" направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.