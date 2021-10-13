Рост заболеваемости коронавирусом в Калмыкии по сравнению с сентябрем составил 11%

ЭЛИСТА, 13 октября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в Калмыкии выросла на 11% по сравнению с сентябрем, эпидемиологи заявили о вступлении региона в очередную, четвертую по счету, "волну" коронавируса, сообщил ТАСС в среду глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. По данным Минздрава Калмыкии, рост заболеваемости по сравнению с сентябрем составляет 11%.

"За прошедшую неделю отмечается рост заболеваемости, а до этого полтора месяца было падение, темпы заболеваемости снижались. Пока [подъем] происходит за счет четырех районов республики и Элисты. Можно сказать, что мы уже вступили в следующий эпидемиологический подъем или "волну", - сказал глава Роспотребнадзора, уточнив, что регион к "четвертой волне" коронавируса готов.

На сегодняшний день в республике развернули 660 коек для оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией в условиях стационара, из них 318 коек с подачей кислорода и 33 - реанимационные койки. По состоянию на среду госпитализировали 448 человек, свободный фонд составляет 212 койко-места, это 32,1%, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков во время прямой линии с населением сообщил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в республике выросло в 1,5 раза за время третьей волны пандемии.

По данным оперштаба на утро 13 октября, в республике с начала пандемии зарегистрировали 31 219 случаев заражения (плюс 57 за сутки), выздоровели 29 537 пациентов (плюс 58 за сутки). В тяжелом состоянии - 21, из них восемь на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 627 человек.