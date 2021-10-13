Правкомиссия одобрила инициативу о наделении прокуроров статусом ветерана боевых действий

МОСКВА, 13 октября./ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, предоставляющую статус ветерана боевых действий сотрудникам прокуратуры, которые служили в горячих точках. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

"Подготовленный законопроект наделяет статусом ветерана боевых действий сотрудников прокуратуры, выполнявших свои обязанности в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также в зонах контртеррористических операций на Северном Кавказе", - рассказал Груздев.

Он отметил, что деятельность прокуроров и следователей прокуратуры в зонах операций по восстановлению конституционного порядка и борьбе с терроризмом не отличалась от деятельности следователей и дознавателей других правоохранительных органов. "Между тем статус участника боевых действий в системе прокуратуры и Следственном комитете имеют только военные прокуроры и следователи", - пояснил Груздев.

По данным Генпрокуратуры и Следственного комитета, численность граждан, которые в случае принятия закона получат статус участников боевых действий, составляет более 1,3 тысяч человек.

"Ветераны боевых действий получают целый ряд льгот, включая компенсацию 50% расходов на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, право на серьезные меры социальной поддержки получат члены семей прокуроров и следователей, погибших в ходе выполнения задач в боевой обстановке", - добавил он.