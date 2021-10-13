Губернатор Вологодской области предположил, когда регион выйдет на плато по коронавирусу

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вологодская область может не выйти на плато по коронавирусу до декабря 2021 года. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на пресс-конференции в ТАСС.

"Я считаю, что на плато мы выйдем не раньше декабря месяца", - сказал Кувшинников.

По его словам, люди, которые отказываются сделать прививку от коронавируса и тем самым создают риск для себя и окружающих, занимаются "вредительством". "В Вологодской области, только в Вологде - мы не успеваем даже тела выдать для их захоронения", - отметил он.

Ранее глава региона сообщал, что власти Вологодской области не будут вводить QR-коды на проезд в общественном транспорте или при посещении магазинов, хотя это основные места распространения коронавирусной инфекции. Вместо этого в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

В регионе привились первым компонентом вакцины более 313,7 тыс. человек, или 45% от плана, завершили иммунизацию более 297,4 тыс. человек, по данным на 8 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Вологодской области выявили 72 317 случаев заражения коронавирусом, 65 272 пациента выздоровели, 2 020 умерли. За сутки выявили 295 случаев заражения.