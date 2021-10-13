В Пятигорске открылся центр компетенций для начинающих технарей

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Центр компетенций открылся на базе Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) "Hi-Tech Импульс" города-курорта Пятигорска. Здесь молодых людей будут обучать конструированию, электронике и программированию, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

"На базе "Hi-Tech Импульс" города-курорта Пятигорска Ставропольского края состоялось торжественное открытие Центра компетенций. Это площадка для взаимодействия школьников, студентов, работодателей и представителей власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр компетенций оснащен современным оборудованием: 3D-принтерами, 3D-сканерами, лазерным оборудованием, токарными и фрезерными станками. Его ключевая задача - наладить на собственной базе системную работу по оценке и развитию пяти компетенций hard skills [традиционные навыки]: дизайн и моделирование, конструирование и механика, электроника, программирование, информационные и коммуникационные технологии. Также на базе Центра будут развивать пять компетенций soft skills [гибкие навыки]: лидерство, коммуникативность, личностное саморазвитие, креативность и нацеленность на результат.

"Центр компетенций - это своеобразная "тусовка" технарей, молодых людей, склонных к новациям и изобретательству. Здесь они получат возможность расширить и углубить свои знания", - сказано в пресс-релизе.

По данным управления, в день открытия центра прошли мастер-классы: площадка по робототехнике, мастерская со станками с числовым программным управлением, творческая площадка по макетированию и декоративно-прикладному искусству.

Ставропольский край - один из передовых регионов по развитию Центров молодежного инновационного творчества. Создание их сети ведется в рамках краевой программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".