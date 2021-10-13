Володин считает неясными критерии присуждения Нобелевской премии мира

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Критерии оценки заслуг лауреатов Нобелевской премии мира неясны, выбор нобелевского комитета зачастую вызывает много вопросов. Об этом в среду журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, заметив, что он рад за удостоившегося этой премии главного редактора российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

"Муратова я знаю давно, рад за него", - сказал Володин.

Однако, продолжил он, "что касается самой Нобелевской премии мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов, учитывая, что нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг".

"Среди таких необъяснимых решений - присуждение этой премии [экс-президенту США Бараку] Обаме и [бывшему президенту СССР Михаилу] Горбачеву. И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей", - отметил Володин.

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира в 2021 году главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".