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Нобелевская премия

Володин считает неясными критерии присуждения Нобелевской премии мира

При этом спикер Госдумы отметил, что рад за удостоившегося этой премии главного редактора российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Критерии оценки заслуг лауреатов Нобелевской премии мира неясны, выбор нобелевского комитета зачастую вызывает много вопросов. Об этом в среду журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, заметив, что он рад за удостоившегося этой премии главного редактора российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

"Муратова я знаю давно, рад за него", - сказал Володин.

Однако, продолжил он, "что касается самой Нобелевской премии мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов, учитывая, что нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг".

"Среди таких необъяснимых решений - присуждение этой премии [экс-президенту США Бараку] Обаме и [бывшему президенту СССР Михаилу] Горбачеву. И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей", - отметил Володин.

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира в 2021 году главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияНобелевская премия
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