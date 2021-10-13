Верховный суд России подтвердил запрет на содержание дома лисиц

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Верховный суд России отказался исключить лисиц из перечня животных, которых запрещено содержать в домашний условиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом отказано в удовлетворении иска гражданина, оспаривавшего законность причисления лисиц к перечню животных, содержание которых в домашних условиях запрещено", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, истец намеревался купить одомашненную лисицу, выведенную в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Согласно его позиции, эта порода лисиц не опасна для человека, является в полной мере домашней и пригодной для содержания в домашних условиях.

Рассмотрев иск, суд пришел к выводу, что сибирская порода лисицы относится к виду, содержание представителей которого запрещено в домашних условиях. В своем решении суд сослался на нормативный акт, составленный с учетом мнения научного сообщества. Истец данный акт не оспаривал.

Решение суда вступило в законную силу.