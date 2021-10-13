Организаторы концертов просят стандартизировать формат COVID-free

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Требования к проведению массовых мероприятий в формате COVID-free в регионах РФ должны быть едиными. Такое мнение высказала в среду общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий, глава концертного агентства "Артистика" Ольга Шпигальских.

"В мире формат COVID-free означает, что на это мероприятие может прийти любое количество зрителей, без ограничения численности. Однако в российских регионах это происходит следующим образом: COVID-free, но не более 25% от зала в 1 000 мест. То есть это просто какие-то ограничения, которые надстроены над другими ограничениями. Вся нелогичность вводимых ограничений окончательно погубит нашу отрасль", - подчеркнула Шпигальских, слова которой привели ТАСС в пресс-службе Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО).

Омбудсмен уточнила, что отрасль может работать в двух форматах: с четким ограничением количества зрителей в 50% или 70% в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или с проверкой QR-кодов без ограничения количества зрителей.

Член правления Ассоциации КТиБО, арт-директор Tele-Club Group Семен Гальперин также предложил расширить формат COVID-free, который сейчас подразумевает наличие QR-кода, выданного человеку, переболевшему коронавирусом менее полугода назад, прошедшему полный курс вакцинации или сдавшему отрицательный ПЦР-тест в последние три дня. Так, по мнению Гальперина, о перенесенной болезни могли бы также свидетельствовать положительный ПЦР-тест, сданный более двух недель назад, и положительный тест на антитела. Кроме того, индустрия могла бы ввести практику экспресс-тестирования при входе на мероприятие.