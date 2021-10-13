"Украинская община Крыма" рассказала на форуме ООН о преследованиях на границе с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Граждане России и Украины сталкиваются с преследованиями на границе при выезде из Крыма в Херсонскую область при обнаружении российского паспорта, заявила в среду ТАСС глава "Украинской общины Крыма", член Общественной палаты республики Анастасия Гридчина по итогам своего выступления на Европейском региональном форуме по предотвращению конфликтов и защиты прав человека меньшинств, который проходил в онлайн-формате и был организован Специальным докладчиком ООН по вопросам меньшинств Фернаном де Варенном.

"Я и мой крымский коллега глава РНКА "Белорусы Крыма" Роман Чегринец смогли успешно выступить без каких-либо ущемлений и прерываний. Эксперты ООН внимательно заслушали мой доклад, в котором я рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются как крымчане, так и жители Украины. Главным угнетателем прав крымчан в настоящее время является сама Украина. Преследование крымчан начинается уже при въезде в Херсонскую область украинскими пограничниками при обнаружении российского паспорта", - сказала Гридчина.

Она отметила, что к жителям полуострова не раз применялись рестриктивные меры.

Ранее в октябре выступление председателя "Белорусов Крыма" Романа Чегринца на проходящей в Женеве 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) не состоялось. Сам общественник назвал это "ярким примером цензуры и нежелания слышать правду со стороны определенной части мировой элиты".

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.