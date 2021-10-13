Росприроднадзор выявил нарушения при строительстве полигона ТКО в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу выявил нарушения при строительстве второй очереди полигона ТКО в Новгородской области, которые могут привести к негативным для окружающей среды последствиям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую проверку объекта строительства второй очереди полигона твердых коммунальных отходов, расположенного у деревни Нащи Новгородской области. В рамках проверки установлены нарушения, которые могут привести к негативным для окружающей среды последствиям. В частности, выявлено отсутствие откосов полигона вследствие их сползания по периметру полигона вместе с противофильтрационным экраном, представляющим плотную защитную пленку, которая должна защищать от попадания в окружающую среду фильтрата с тела полигона. Данные обстоятельства ведут к рискам загрязнения земель и грунтовых вод", - говорится в сообщении.

На основании выявленных нарушений полигону отказано в заключении о соответствии объекта размещения отходов требованиям природоохранного законодательства. Выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до декабря 2021 года.

"Полигон не может быть запущен в эксплуатацию до устранения замечаний Росприроднадзора. Управление следит за исполнением предписания. Подчеркнем, полигон рассчитан на прием отходов из Великого Новгорода и Новгородской агломерации. Часть поступающих на полигон отходов планируется сортировать", - поясняет Росприроднадзор.

Как ТАСС сообщал ранее, новый полигон ТКО в Великом Новгороде планировалось ввести в эксплуатацию до конца этого года. Проектная мощность полигона составляет до 170 тыс. тонн мусора в год, его вместимость - 2 550 тыс. тонн. Общая заполняемость полигонов ТКО Новгородской области составляет 77%, после открытия полигона в Великом Новгороде от дополнительной "мусорной" нагрузки должны избавиться Маловишерский, Чудовский и Любытинский районы Новгородской области.