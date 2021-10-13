Болгарские шахтеры провели массовую акцию протеста в Софии

СОФИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч шахтеров провели в среду при поддержке профсоюзных организаций акцию протеста "В защиту энергетической независимости Болгарии" с требованием пересмотреть сроки закрытия угольных электростанций и шахт, обеспечить дальнейшее развитие отрасли.

"Настаиваем на плавном переходе к зеленой энергии и механизмах компенсации. Опасаемся, что болгарская экономика, энергетика и тысячи рабочих мест находятся под серьезной угрозой", - заявили участники протеста.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции были привезены в Софию на десятках автобусов. В столице протестующие провели шествие по центральным улицам города, блокировав дорожное движение, и митинг перед зданием правительства страны.

Лидеры профсоюзных организаций встретились с премьер-министром Стефаном Яневым и министрами технического правительства страны. В итоге было заявлено, что Болгария перенесет дату своего отказа от использования угля на 2040 год.

"2040 год станет индикаторной датой, которая будет предложена в Плане по восстановлению и устойчивости для отказа от использования угля", - сообщил на брифинге вице-премьер технического правительства Атанас Пеканов. Он уточнил, что эта дата должна быть одобрена новым парламентом страны.

Министр энергетики Андрей Живков дополнил, что декарбонизация экономики должна быть плавной, разумной и внимательной, а процедура закрытия действующих базовых мощностей должна сопровождаться открытием новых - более чистых и безопасных.