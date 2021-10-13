Хуснуллин: набережную в Комсомольске-на-Амуре планируется завершить на год раньше

ТАСС, 13 октября. Строительство набережной в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае планируется завершить как минимум на год раньше намеченного срока, в 2023 году. Первый этап работ будет завершен до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке.

"Посмотрели вопросы, связанные со строительством детской поликлиники, - это долгострой, очень важный для города объект. Посмотрели ход строительства набережной - к сожалению, из-за высоких паводков не все удалось сделать - только первая очередь будет закончена, еще вторая и третья очереди, рассмотрели графики строительства, посмотрели возможность ускориться с 2024 года как минимум на 2022-2023 годы. Но первая очередь уже будет закончена до конца года", - сказал Хуснуллин на видео, которое опубликовано в среду на его странице в Instagram.

Вице-премьер также отметил, что в рамках рабочей поездки был проверен ход строительства берегозащитных сооружений Комсомольска-на-Амуре. "Неплохой набран темп работы, надеюсь, что также в течение двух лет все работы будут закончены", - добавил он.

Хуснуллин также сообщил о прошедшем при участии представителей РЖД совещании по развитию полигона "Восточный". "Очень конкретно рассмотрели графики строительства, много вопросов, связанных с оформлением земель, оформлением карьеров, мобилизацией трудовых ресурсов, поставками материалов - фактически полтора часа по всем вопросам подробно прошлись, рассмотрели, наметили пути, что нужно сделать, чтобы полигон "Восточный" максимально быстро строился, потому что от его развития зависит жизнь, будущее целых регионов - это налоговая база, рабочие места, вообще перспектива развития страны", - пояснил вице-премьер.

Ранее ТАСС сообщал, что при софинансировании из средств федерального бюджета планируется построить в Комсомольске-на-Амуре к 2024 году причальную стенку на центральной городской набережной общей стоимостью около 700 млн рублей.