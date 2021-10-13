Порядка 230 детских игровых комплексов установят в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 230 детских игровых комплексов установят в Московской области по губернаторской программе в 2022 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Начиная с 2013 года по программе губернатора Андрея Юрьевича [Воробьева] в Подмосковье устанавливаем большие игровые комплексы для детей. Всего за этот период установили более 1,2 тыс. современных детских площадок, в планах на следующий год установить еще 229 таких комплексов в 56 городских округах", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В пресс-службе пояснили, что площадь игровых комплексов составляет 300 кв. м и 450 кв. м, они имеют безопасное резиновое покрытие и, помимо игровых элементов, на них также размещаются скамьи, урны и информационные стенды.

"Наша главная задача - сделать окружающее человека пространство таким, в котором комфортно и приятно жить. Причем комфортно должно быть всем: как взрослым, так и маленьким жителям Подмосковья. Площадки очень ждут наши самые маленькие жители. Именно на них они знакомятся с окружающим миром. Наши площадки являются всесезонными, то есть пригодными для игр не только летом, но и зимой", - добавил Хайкин.