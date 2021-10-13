В Кировской области усилят контроль за соблюдением карантинных мероприятий

КИРОВ, 13 октября. /ТАСС/. Дополнительные наряды полиции сформируют в Кировской области для патрулирования улиц и контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Также власти обсуждают возможность выявления нарушивших карантин амбулаторных пациентов с помощью трекинга телефона через операторов сотовой связи, сообщается в среду на сайте областного правительства.

"За пациентами с коронавирусом ужесточат контроль. Руководитель УВД Константин Селянин поддержал необходимость вновь вернуться к системе контроля, которая была организована в 2020 году. По его словам, будут сформированы дополнительные наряды полиции для патрулирования улиц и общественных пространств, контроля за соблюдением гражданами карантинных мероприятий", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам совещания по вопросам эпидемической ситуации в правительстве Кировской области.

На совещании было также принято решение о возобновлении регулярных контрольных мероприятий на производственных предприятиях, организациях сферы бизнеса и торговли, транспорта и сервиса. Кроме того, участники совещания обсудили возможность выявления нарушивших карантин граждан с помощью трекинга телефона через операторов сотовой связи.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Черняева, система здравоохранения работает на пределе возможностей, в регионе в ближайшее время будет развернуто почти 5 500 коек для лечения пациентов с ковидом, под инфекционные госпитали задействованы все возможные коечные мощности. "Если в ближайшие недели не переломить ситуацию и не выйти на стабилизацию, встанет вопрос о перепрофилировании под инфекционные госпитали последних учреждений, где сегодня оказывают плановую и экстренную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями хирургического профиля. Все мы понимаем, что допустить такого нельзя", - цитирует пресс-служба Черняева.

В понедельник региональное управление Роспотребнадзора по Кировской области обязало начать обязательную вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг, торговли, общественного питания и транспорта, а также других организаций. Организовать вакцинацию предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, до 10 декабря - вторым компонентом. При этом должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников. Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 59 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 55 тыс. человек выздоровели, 555 пациентов скончались. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.