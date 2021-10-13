В Сахалинской области будут компенсировать рост тарифов ЖКХ при переходе на СПГ-котельные

ТАСС, 13 октября. Власти Сахалинской области компенсируют разницу в тарифах ЖКХ, которые возрастут при переходе от угольных котельных к котельным на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко на "Российской энергетической неделе" в среду.

"Когда мы меняем уголь на СПГ, вопросы есть. Но мы здесь пошли осознанно, учитывая, что остров и Сахалинская область в эксперименте (как первый регион в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности), мы точно видим, что эксплуатационный тариф будет выше, идем на это достаточно осознанно, и разницу, которая добавится в тарифах для населения, чтобы сдержать этот уровень, мы будем дотировать", - сказал он.

В рамках проекта по углеродной нейтральности, который реализуется на Сахалине, регион переходит от угольных котельных к котельным на СПГ, что поведет за собой повышение тарифов. Сейчас в регионе, по словам Сидоренко, ведется проектирование девяти котельных на СПГ. "Экономика газовой котельной на трубном газе лучше, чем старая угольная котельная на угле. Проект СПГ это точечные, такие вот эксклюзивные [объекты], это не массовость, не масштабность. Она точно будет дороже сетевого газа, если не будет придуман механизм субсидирования, допустим, какая-то федеральная программа", - добавил ТАСС Сидоренко.

Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. На островах работают над созданием Восточного водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции. В случае успеха сахалинского водородного кластера, Минвостокразвития РФ допускает возможность тиражирования полученного опыта в других регионах российского Дальнего Востока. На самом Сахалине к 2030 году планируется построить три завода, которые будут производить 100 тыс. тонн водорода в год.