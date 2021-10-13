Замглавы аппарата кабмина Левин открыл первый поток "Мастерской новых медиа"

СОЛНЕЧНОГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Стартовал первый поток направления "Стратегические коммуникации" образовательной программы для специалистов в области интернет-коммуникаций "Мастерская новых медиа". Его открыл заместитель руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин.

"Важно понимать, что вы формируете информационную повестку органов исполнительной власти. Необходимо правильно подавать ее людям, чтобы они не только нас слышали, но и воспринимали те месседжи, которые мы хотели бы донести", - сказал он.

По словам Левина, правительство РФ заинтересовано, чтобы не только федеральные, но и региональные органы исполнительной власти по всей стране могли максимально понятно и доступно рассказывать гражданам о своей работе. Он также заметил, что важна и обратная связь от общественности. "Важно понимать, что думают люди, получать обратную связь и, главное, учитывать ее в своей работе. Сегодня пресс-секретарь - это модератор, который находится на стыке внешних и внутренних коммуникаций", - подчеркнул Левин.

Мастерами программы стали специалисты-практики в области стратегических коммуникаций. Среди них - директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. В формате авторских мастерских они будут сопровождать слушателей в течение всей программы.

Обучение пройдут порядка 90 специалистов в сфере связей с общественностью из регионов России.

О программе

Программа организована президентской платформой "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог" на базе образовательного центра - Мастерской управления "Сенеж". Она ориентирована на подготовку специалистов в сфере связей с общественностью, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием современных инструментов и средств. В числе участников программы руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений.