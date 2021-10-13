В колледже электроники Владикавказа начнет "преподавать" робот-учитель

ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Студенты Владикавказского колледжа электроники начнут создавать роботов-помощников. Робот-учитель будет "преподавать" несколько дисциплин, а также выступит "живым" лабораторным стендом, рассказал ТАСС в среду директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Во Владикавказском колледже электроники начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом "Промобот". Студенты научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов", - рассказал собеседник агентства.

Как уверяет разработчик, изучение работы искусственного интеллекта на практике, а не в теории, позволит студентам лучше разобраться в работе робота и научиться разрабатывать успешные проекты, которые затем могут появиться на реальных роботах.

Представители колледжа также говорят о том, что их учреждение использует последние образовательные решения в своем рабочем процессе. "Именно роботы помогут обеспечить наших студентов компетенциями, которые будут востребованы уже завтра", - рассказала заведующий по учебной части Ирина Сланова.

Робот Promobot V.4 - сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. На базе "Промобота" студенты изучат как программирование, так и электронику и мехатронику - в программу входит 6 лабораторных работ. Робот на 80% состоит из отечественных комплектующих, таким образом дети учатся работать с реальным российскими решениями.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они "трудятся" в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.