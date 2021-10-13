В Тамбовской области планируют ввести QR-коды для посещения домашних матчей ХК "Тамбов"

ТАСС, 13 октября. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров планирует ввести QR-коды для посещения болельщиками домашних матчей хоккейного клуба (ХК) "Тамбов". Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

В регионе с июля отменены все массовые мероприятия, за исключением спортивных, включенных в единый календарный план, но они проводятся без зрителей.

"Руководитель региона Максим Егоров встретился с хоккейным клубом "Тамбов" перед домашним матчем с пензенским "Дизелем". Максим Егоров осмотрел Ледовый дворец спорта "Кристалл", его инфраструктуру, в том числе новый бросковый зал. Он нанес несколько ударов по воротам и поднял главный вопрос для тамбовских болельщиков - отсутствие зрителей на трибунах. Этот вопрос будет решен в ближайшее время, в том числе возможностью посещения домашних игр по QR-кодам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, Егоров добавил, что планирует посещать домашние матчи ХК "Тамбов", который участвует в чемпионате ВХЛ - Кубке Шелкового пути сезона 2021/22 наряду с другими 26 командами. После 13 туров ХК "Тамбов" занимает 19 строчку турнирной таблицы, пензенский "Дизель" после 11 игр находится на 26 строчке.

С начала пандемии в Тамбовской области зафиксировано 45 237 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 705 человек, 978 пациентов умерли.