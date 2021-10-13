Ураган "Памела" превратился в тропический шторм над территорией Мексики

МЕХИКО, 13 октября. /ТАСС/. Ураган "Памела" в среду потерял силу над территорией Мексики и превратился в тропический шторм. Об этом сообщила метеорологическая служба республики.

По данным специалистов, центр атмосферного явления в настоящее время находится над штатом Дуранго. Шторм движется на северо-восток со скоростью 10,2 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 27,7 м/с с порывами до 42 м/ с.

Ранее в среду "Памела" как ураган первой категории достигла побережья штата Синалоа, расположенного на северо-западе Мексики. В некоторых районах региона были отмечены подтопления, вызванные сильными осадками. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по штату Веракрус на восточном побережье Мексики. Погибли не менее 11 человек, в том числе шесть членов одной семьи. Разгул стихии оставил без электроснабжения почти 870 тысяч пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.